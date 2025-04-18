Россиянам назвали 11 способов для выявления поддельного моторного масла

Определить поддельное масло самостоятельно довольно сложно, но можно. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Обычно это касается низкосортной контрафактной жидкости.

«Начинать проверку рекомендую с упаковки. Подделки похожи на оригинальный товар, однако есть отличия. Обратите внимание на ребра жесткости упаковки, крышку, голографические знаки. Они не должны быть сделаны грубо. Некоторые производители используют защитные кольца. Если водитель долгое время пользуется одним и тем же брендом масла, некоторые отличия можно заметить», — сказал Родионов.

Следующий уровень проверки — это изучение логотипа, фирменных шрифтов, названия бренда. У подделок часто теряется одна буква в названии, отсутствует какой-либо элемент в логотипе. Такие подделки называются мимикрией — по цветам, шрифтам все очень похоже на оригинал, но мелкие отличия все же есть, отметил эксперт.

Плохие подделки обычно более темного цвета. Это связано с тем, что подпольные производители используют более дешевую базовую жидкость. Запах у плохого продукта резкий. У оригинального масла более нейтральный.

Поддельные масла могут расслаиваться, оседать, а при низких температурах густеть и превращаться в неоднородную взвесь, некую кашу, предупредил Родионов.

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