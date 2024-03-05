Водителям назвали неочевидные причины износа мотора

Водители часто откладывают некоторые процедуры для своего автомобиля. Между тем они способны продлить срок службы более дорогих узлов, например двигателя. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Мало кто регулярно делает чистку дросселя. Из-за ее загрязнения автомобиль будет работать нестабильно, появится затрудненный холодный пуск, машина будет глохнуть или вообще не заводиться. При этом уменьшается ресурс двигателя», — сказал автоэксперт.

При работе мотора с изношенными свечами топливо в цилиндре может сгорать не полностью, и, как следствие, будет идти потеря мощности мотора, снова плохой запуск и перерасход топлива, отметил Родионов. Кроме того, несгоревшее топливо остается в цилиндрах, попадает в масло, разжижает его. Из-за этого оно теряет смазывающие свойства. Итог – резко снижается ресурс двигателя.

Промывка форсунок без снятия – еще одна услуга, которую нужно делать каждые 40 тыс. км. Если форсунка недоливает топливо, то качество топливовоздушной смеси ухудшается, это приводит к нестабильной работе двигателя, потере в динамике. Второй вариант – форсунка переливает топливо. Здесь последствия более серьезные – возможен гидроудар (редко, но все же риски есть).

Кроме того, если вовремя не заменить воздушный фильтр, то теряется мощность, увеличивается расход топлива, но что еще хуже – ускоряется износ двигателя, частицы грязи и пыли действуют на металлы мотора как абразив, пояснил специалист.

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