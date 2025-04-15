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Россияне начали скупать «возрастные» автомобили

«Дром»: россияне стали выбирать более старые модели авто на подержанном рынке
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Depositphotos

В 2025 году продажи автомобилей с пробегом упали на 12%, а их средняя стоимость – на 2,5%. Об этом «Российской газете» рассказали эксперты портала «Дром».

«Падение общей средней стоимости при ее росте в сегменте новых авто может говорить о том, что россияне в среднем стали выбирать бюджетные автомобили, либо более старые модели на подержанном рынке», — отметил аналитик автомобильного портала «Дром» Сергей Лагурев.

По его словам, высокая ключевая ставка и экономическая ситуация практически лишили россиян возможности взять в кредит новый или дорогой автомобиль, поэтому покупатели стали рассматривать более дешевые классы машин.

Эксперты сообщают, что падение продаж произошло в регионах, где предлагали много новых машин. Так, количество сделок в Центральном и Северо-Западном федеральных округах за год уменьшилось на 25% и 23% соответственно, на Дальнем Востоке – на 20%, в Сибири – на 14%, в Южном федеральном округе – на 16%, на Урале – на 3,5%, а в Приволжском федерально округе, наоборот, произошел рост продаж на 16%. Кроме того, самыми популярными моделями автомобилей у россиян стали Lada Granta, Lada Priora, Lada Vesta, Hyundai Solaris, Lada 2114.

Ранее в России выставили на продажу «китайский Touareg».

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