Водителям назвали восемь причин нестабильной работы двигателя

Fit Service назвал восемь причин падения оборотов двигателя при нажатии на газ

В большинстве случаев причиной падения оборотов двигателя при нажатии на газ являются неисправности топливной системы. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель автосервиса Fit Service Артем Бовт.

«Если двигатель не получает достаточного количества бензина или топливно-воздушная смесь становится перенасыщенной, это приводит к сбоям в его работе. Причиной этого могут быть неисправные форсунки или топливный насос», — сказал эксперт.

Современные автомобили оснащены множеством электронных помощников, но, если выходит из строя датчик кислорода или расходомер воздуха, система управления двигателем начинает «путаться» и неправильно дозировать топливо.

Если загрязнена дроссельная заслонка, мотор также будет плохо реагировать на педаль газа. Со временем на заслонке скапливается нагар, и она не может корректно работать. Кроме того, неисправность датчика положения дросселя приводит к тому, что электроника не понимает, насколько сильно нажата педаль газа и неправильно корректирует подачу топлива, отметил эксперт.

Еще одна распространенная причина нестабильной работы двигателя — сбои в системе зажигания. Если изношены свечи или повреждены высоковольтные провода, искра будет слабой или вовсе пропадать. Мотор начнет работать с перебоями, а при нажатии на газ — заглохнет, предупредил Бовт.

Ранее были названы пять причин выхлопных «выстрелов» в автомобиле.