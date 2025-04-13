Honda отметила 30-летие CR-V жилой версией машины

Компания Honda выпустила к 30-летию с начала поизводства кроссовера CR-V спецверсию модели, предназначенную для кемпинга. Об этом сообщает Carbuzz.

«Созданный для того, чтобы доставить захватывающие впечатления от бездорожья, Dream Pod изобретательно интегрирует спальные места для двух взрослых, а также необходимые удобства для кемпинга в привычные очертания CR-V», — отмечается в публикации.

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Концепт вдохновлен японскими капсульными отелями. Помимо спальных мест, в нем предусмотрен отсек с плитой, компактной раковиной и местом для хранения кухонных принадлежностей.

От посторонних взглядов спальный отсек изолирован специальным покрытием на стеклах и шторой, натягивающейся за передними креслами.

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