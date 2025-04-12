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Появилось видео, как BMW лоб в лоб столкнулся с автобусом на Минском шоссе в Подмосковье

В Подмосковье BMW лоб в лоб врезался в автобус и попал на видео

На Минском шоссе в Подмосковье произошло лобовое столкновение седана BMW и автобуса. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, Минское шоссе, съезд на Краснознаменск. Автомобиль влетел в автобус», — отмечается в публикации.

На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что поток автомобилей затормозил, чтобы пропустить встречный автобус. Тот объезжал еще один автобус, остановившийся у края проезжей части.

В момент, когда автобус возвращался в свою полосу, в него на большой скорости врезался седан BMW. Седан объезжал по встречной полосе остановившийся поток автомобилей. После удара BMW отбросило на кроссовер Land Rover Freelander.

У Freelander в результате столкновения повреждена задняя часть кузова слева, у BMW сильно разбита передняя часть.

Ранее в Волгограде «КамАЗ» опрокинул столб на легковой Suzuki.

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