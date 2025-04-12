Массовое ДТП парализовало движение в Жулебино на юго-востоке Москвы

В Москве на Жулебинской эстакаде произошло массовое ДТП, движение затруднено

На юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На Жулебинской эстакаде произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе также сообщили, что движение в районе места аварии затруднено и призвали водителей искать пути объезда. О причинах ДТП и числе пострадавших не сообщается.

По данным сервиса »Яндекс Карты» на 13:00 мск, движение по Жулебинской эстакаде парализовано в обе стороны. Пробка по направлению в центр в районе места аварии достигает 3,2 км. По направлению в область — 1,6 км, она начинается в районе пересечения Волгоградского проспекта и МКАД.

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