Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Массовое ДТП парализовало движение в Жулебино на юго-востоке Москвы

В Москве на Жулебинской эстакаде произошло массовое ДТП, движение затруднено
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

На юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На Жулебинской эстакаде произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе также сообщили, что движение в районе места аварии затруднено и призвали водителей искать пути объезда. О причинах ДТП и числе пострадавших не сообщается.

По данным сервиса »Яндекс Карты» на 13:00 мск, движение по Жулебинской эстакаде парализовано в обе стороны. Пробка по направлению в центр в районе места аварии достигает 3,2 км. По направлению в область — 1,6 км, она начинается в районе пересечения Волгоградского проспекта и МКАД.

Ранее в Новосибирске попал на видео момент столкновения Daewoo Nexia с «КамАЗом».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами