Представлен Geely Atlas с радикально обновленной внешностью

В Китае состоялась презентация обновленного кроссовера Geely Xinyue L (в России известен как Geely Atlas). У автомобиля значительно изменилась внешность, также он получил технологии искусственного интеллекта, сообщает Autohome.

Автомобиль получил решетку радиатора с вертикальными хромированными планками, еновые блок-фары и задние фонари, бамперы и дверь багажника. Главное изменение в интерьере — 15-дюймовый экран медиасистемы, ориентированный горизонтально. Для обновленного Atlas доступна отделка салона двух цветов — серого и золотисто-бежевого. Среди опций — аудиосистема с 16 динамиками.

Двигатели остались прежними: на кроссовер устанавливаются турбомоторы 1.5 и 2.0 мощностью 181 л.с. и 218 л.с. соответственно. Цена обновленного Atlas не объявлена.

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