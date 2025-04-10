Европейские и отечественные подержанные авто подешевели в России за год

В России подешевели европейские и отечественные машины с пробегом

В России за год на 6% подешевели европейские, корейские, японские и отечественные автомобили с пробегом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Авто.ру Оценка».

«Средняя стоимость европейских, японских, корейских автомобилей зафиксирована на уровне 2,39 млн рублей (на 6% меньше, чем год назад). Средняя цена подержанной американской машины составила 1,36 млн рублей (минус 10% за год)», — отмечается в публикации.

Цена отечественных автомобилей с пробегом снизилась за год на 6% и составила 718 тыс. рублей. Китайские подержанные машины также подешевели в сравнении с мартом 2024-го: их средняя цена составила 2,19 млн рублей, что на 2% ниже, чем годом ранее.

Ранее Sollers начал прием заказов на автомобиль SF1 по цене от 2 млн рублей.