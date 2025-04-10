На первый ужин после освобождения Ефремов заказал шашлык из креветок и роллы

На первый ужин после освобождения из колонии по УДО актер Михаил Ефремов заказал еду из доставки. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, артист заказал шашлычки из королевских креветок, тыквенный суп на кокосовом молоке и роллы с огурцом и авокадо.

9 апреля актера, осужденного на 7,5 года за ДТП в 2020 году, отпустили из колонии по УДО. Решение об освобождении актера принял Алексеевский районный суд на заседании 24 марта. Сам Ефремов участвовал в процессе по видеосвязи. На заседании он пообещал навсегда бросить пить и больше никогда не садиться за руль автомобиля. Актер провел в заключении в Белгородской области 4,5 года. Артиста решили вывезти в Москву тайно. По словам адвоката Ефремова, вскоре его клиент планирует вернуться к актерской деятельности, но сначала поправит здоровье в столичных клиниках. Журналистам сам артист заявил, что чувствует себя «не очень», а никаких планов у него нет.

Ранее нарколог предрек запой Ефремова.