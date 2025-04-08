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«Не так и дорого»: в Москве выставили на продажу 35-летний «Москвич» по цене Lada Granta

В Москве выставили на продажу 35-летний «Москвич» по цене новой Lada
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Auto.ru

В Москве выставлен на продажу «Москвич-2141» 1990 года выпуска, который порядка 30 лет простоял в гараже и не эксплуатировался. Об этом сообщает «Российская газета».

«Столичный продавец просит за свой уникальный хетчбэк сумму, сопоставимую со стоимостью новой Lada Granta — 750 тыс. рублей. По заверению хозяина, с момента выпуска в 1990 году машина находится в состоянии, приближенном к новому», — отмечается в публикации.

«Москвич» окрашен в белый цвет с отделкой салона песочного цвета. Под капотом — выпущенный в Уфе двигатель УЗАМ-331 рабочим объемом 1,5 литра и мощностью 72 л.с., который агрегатирован с пятиступенчатой трансмиссией. Пробег автомобиля составляет 19 тыс. км.

Ранее в России на продажу выставили ВАЗ-2105, разработанный для КГБ.

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