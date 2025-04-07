Audi приостановила поставку автомобилей в США

Немецкий автопроизводитель Audi приостановил поставку автомобилей в США из-за введенных пошлин. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на представительницу компании.

«Все автомобили, которые прибыли в США после 2 апреля, пока должны быть удержаны и не будут передаваться дилерам», — говорится в сообщении.

По информации источника, автомобильный производитель сообщил, что дилеры должны уменьшить свои складские запасы. Кроме того, сейчас Audi имеет в запасе более 37 тыс. машин в США, на которых новые пошлины распространяться не будут, а значит, данные автомобили можно продать.

Также уточняется, что у Audi нет производства в США. Так, бестселлер – модель Audi Q5 выпускается на заводе в Мексике, остальные автомобили – в Германии, Венгрии и Словакии.

До этого сообщалось, что после введения президентом Дональдом Трампом пошлин в 25% на импортные автомобили в США могут исчезнуть из продажи самые дешевые модели, а цены на машины повысятся.

Ранее автоэксперт объяснил, с какой целью Трамп вводит автомобильные пошлины.