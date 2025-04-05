«Властям грозит втык»: самарский школьник стал бороться с ямами на дорогах

Самарский школьник объявил войну ямам на дорогах в центре города и стал снимать видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом пишет Telegram-канал Mash.
«Пацан заснял состояние асфальта на главных улицах и элитное шоссе к даче экс-губернатора Дмитрия Азарова. Ролики малого залетели в реки [рекомендации — «Газета.Ru»] и собрали 20 млн просмотров», — говорится в публикации.
Впоследствии видео школьника дошли до Генпрокуратуры.
«Местным властям грозит втык за незалатанные дыры и колдобины...после разноса к истории подключился НАС (Национальный автомобильный союз). Он обратился в Генпрокуратуру и требует проверить работу на нарушения и растрату госбюджета», — указывает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что качество дорог в центре Самары крайне низкое, что приводит к частым ДТП.
До этого Московский областной суд отпустил под домашний арест блогера Гаджи Гаджиева, сбившего на BMW женщину с коляской во время дрифта.
Сторона защиты будет ходатайствовать об изменении адреса, чтобы блогер находился под домашним арестом в Московском регионе.
Ранее гаишники попались на «афере года».