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«Властям грозит втык»: самарский школьник стал бороться с ямами на дорогах

Самарский школьник завел блог, чтобы бороться с ямами на дорогах

Самарский школьник объявил войну ямам на дорогах в центре города и стал снимать видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Пацан заснял состояние асфальта на главных улицах и элитное шоссе к даче экс-губернатора Дмитрия Азарова. Ролики малого залетели в реки [рекомендации — «Газета.Ru»] и собрали 20 млн просмотров», — говорится в публикации.

Впоследствии видео школьника дошли до Генпрокуратуры.

«Местным властям грозит втык за незалатанные дыры и колдобины...после разноса к истории подключился НАС (Национальный автомобильный союз). Он обратился в Генпрокуратуру и требует проверить работу на нарушения и растрату госбюджета», — указывает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что качество дорог в центре Самары крайне низкое, что приводит к частым ДТП.

До этого Московский областной суд отпустил под домашний арест блогера Гаджи Гаджиева, сбившего на BMW женщину с коляской во время дрифта.

Сторона защиты будет ходатайствовать об изменении адреса, чтобы блогер находился под домашним арестом в Московском регионе.

Ранее гаишники попались на «афере года».

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