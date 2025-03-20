Названы восемь недостатков Hyundai Creta второго поколения

Основными недостатками кроссовера Hyundai Creta второго поколения можно назвать слабое лакокрасочное покрытие кузова и повышенный шум в салоне. Об этом «Газете.Ru» сообщил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Чаще всего владельцы Hyundai Creta второго поколения жалуются на отслаивающуюся от кузовных деталей краску, жесткую подвеску и не самую идеальную шумоизоляцию. Кроме того, у кроссовера с мотором 1.6 G4FG (121 л.с.), 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом явно не хватает динамики для обгонов на трассе», — сказал эксперт.

Он также отметил, что со временем у моторов Hyundai Creta накапливается нагар в двигателе и начинается повышенный расход масла — два литра на 1 тыс. километров. Поэтому необходимо заранее заменить кольца и клапаны, не дожидаясь их выхода из строя.

Шестиступенчатая механическая коробка передач имеет ресурс свыше 200 тыс. километров, но уже после 50 тыс. начинают течь сальники приводов и первичного вала.

Автоматическая трансмиссия прослужит свыше 250 тыс. километров, если менять масло чаще, чем рекомендует производитель. Однако к 150 тыс. километров все равно потребуется замена всех прокладок и фрикционных накладок гидротрансформатора, отметил специалист.

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