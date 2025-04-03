Автоэксперт Акимова прокомментировала возобновление операционной деятельности Toyota

Регистрация нового портала японской компании Toyota в России не гарантирует возвращение бренда на рынок. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова.

«Регистрация портала — не гарантия возвращения. Компании часто поддерживают юридические формальности даже после ухода с рынка, сохраняя свое право на бренд и защищая его от «рейдерских захватов». Речь может идти об оставшихся операциях: поставки запчастей и поддержке по направлению сервиса», — заявила она.

Акимова напомнила, что Япония по-прежнему поддерживает антироссийские санкции, и Toyota «плотно вписана» в политическую историю. В связи с этим производитель не сможет пойти на прямой конфликт с собственным государством. По мнению эксперта, возвращения бренда не стоит ждать до очевидного потепления отношений между странами.

«Можно предположить, что Toyota действует превентивно — на случай изменения политической ситуации», — подытожила эксперт.

До этого Telegram-канал No Limits сообщал, что компания Toyota создала и зарегистрировала в России новый портал сети Экстранет для операционной деятельности впервые с 2022 года.

Собеседники No Limits заявили, что аналогичную сеть бренд использует для контроля логистики при поставках автомобилей. Такие же порталы могут использовать официальные дилеры для заказа поставок машин.

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