Россиянам назвали распространенные ошибки в сезонном хранении шин

Неправильное хранение шин может сильно уменьшить срок их службы. Об этом «Известиям» рассказал руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.

«Контроль давления: в среднем каждые 10 тыс. км пробега давление в шинах снижается на 0,2–0,3 атмосферы. Даже небольшое отклонение от нормы может сказаться на ресурсе резины», — заявил специалист.

По его словам, на состояние покрышек также влияет стиль вождения. Так, резкие старты и торможения могут уменьшить срок службы шин в два раза. Кроме того, специалист рекомендовал проверить развал-схождение и отметил, что даже при бережной эксплуатации автомобиля за полгода углы установки колес могут измениться.

Погуляев также посоветовал не хранить резину в полиэтиленовых пакетах, под воздействием солнечных лучей и в местах, где могут быть резкие перепады температур. Специалист рекомендовал пользоваться услугами сезонного хранения шин: это недорого и позволит увеличить срок их службы.

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