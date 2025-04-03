Россиянам объяснили, почему опасно ездить на старых шинах

Изношенные шины увеличивают тормозной путь автомобиля. Об этом «Российской газете» рассказал собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.

«Когда глубина протектора критически мала, сцепление с дорогой ухудшается. На мокром покрытии разница в 1-2 мм глубины может добавить несколько метров к тормозному пути», — сообщает эксперт.

По его словам, покрышки с небольшим протектором хуже отводят воду, из-за чего повышается риск аквапланирования. При этом даже на сухой дороге изношенные шины «ведут себя» нестабильно. А в случае, если на покрышках есть повреждения, например, грыжи или трещины, то при наезде на яму шина может лопнуть.

Специалист посоветовал не экономить на покупке новых покрышек, а также выбирать хорошие шины в среднем ценовом сегменте. Он отметил, что старые покрышки сильнее нагружают подвеску автомобиля, из-за этого могут износиться ее элементы. Кроме того, Погуляев рекомендовал приобретать шины в межсезонье, поскольку в этот период цены ниже.

Ранее сообщалось, что подержанные авто сильно подешевеют из-за отсутствия спроса.