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Ляйсан Утяшева показала ноги на фоне автомобиля

Спортсменка Ляйсан Утяшева сфотографировала ноги в колготках на фоне автомобиля
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liasanutiasheva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Спортсменка Ляйсан Утяшева показала ноги на фоне автомобиля. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованной в сети фотографии видно, что спортсменка сидит на кожаных сиденьях в автомобиле, при этом ноги в черных колготках и лаковых туфлях она положила на оттоманку, специальную подставку.

До этого сообщалось, что спортсменка вышла на публику в мини-платье. Соответствующие снимки она опубликовала в социальных сетях. Ляйсан Утяшева предпочла для вечера пестрое, черно-красное мини-платье, которое дополнила туфлями на высоких каблуках, очками и сумкой из черной кожи Saint Laurent. Ей также сделали мокрую укладку и вечерний макияж.

В феврале Ляйсан Утяшева сняла редкое видео с дочерью. Дочь артистов помогла матери в готовке на кухне. Девочка активно прыгала и одновременно готовила. Лицо Софии Ляйсан Утяшева скрыла от камеры.

«Дети задают тренд», — написала звезда.

Ранее легковушка протаранила Ferrari F8 стоимостью 20 млн рублей в Москве.

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