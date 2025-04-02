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В России начались продажи минивэна китайских миллионеров

Hongqi начала продажи в России минивэна HQ9 по цене от 7,69 млн рублей
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HONGQI

Китайская компания Hongqi объявила о выходе на российский рынок минивэна HQ9. Автомобиль будет стоить от 7,69 млн и 8,49 млн рублей. Об этом говорится в сообщении китайского производителя. Всего предусмотрено две комплектации.

Автомобиль оснащен турбомотором 2.0 мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Салон рассчитан на семь человек, сдвижные задние двери снабжены электроприводами. Кресла второго ряда снабжены дополнительным упором для ног, функцией массажа и электрорегулировками в 16 направлениях.

В начальной комплектации Deluxe автомобиль оснащен светодиодной оптикой, системой кругового обзора, панорамной крышей, подогревом передних и задних сидений, вентиляцией передних кресел, трехзонным климат-контролем, функцией массажа для пассажиров второго ряда.

В максимальной версии HQ9 Executive предусмотрены подогрев руля и система активного шумоподавления.

Автомобили марки Hongqi в Китае используются в качестве служебных автомобилей руководства страны и партийной номенклатуры, а также пользуются популярностью у состоятельных людей.

Ранее сообщалось, что в России сильно подешевели кроссоверы Dongfeng.

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