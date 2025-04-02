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«АвтоВАЗ» прекратил выпуск 25 комплектаций автомобилей Lada

«АвтоВАЗ» перестал выпускать 25 комплектаций из-за оптимизации
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Lada

С начала апреля «АвтоВАЗ» провел ревизию комплектаций моделей Lada и перестал выпускать 25 версий, сообщает «Лада.Онлайн».

Так, в частности, Lada Niva Legend лишилась комплектаций Urban и Black стоимостью 1,19 млн и 1,21 млн рублей соответственно.

Lada Vesta SW больше не выпускается в версии Comfort «24 с мотором 1.6 и МКП, стоившая 1,65 млн рублей.

Отказались от Lada Vesta Cross в исполнении Techno «24 (1.8 л, 6МТ) за 2,07 млн рублей, но вернули самую доступную версию Life за 1,76 млн рублей.

До этого «АвтоВАЗ» в своем официальном Telegram-канале «Поладим с Lada» сообщил, что покупатель может приобрести автомобиль Lada в заводской комплектации, в котором не будет никакого дилерского оборудования. Для этого нужно заключить с дилером предварительный договор поставки и дождаться машину.

«Сроки поставки разных автомобилей и в разных дилерских центрах могут отличаться. Кроме того, для покупки автомобиля в заводской комплектации (без установки дополнительного оборудования) вы можете воспользоваться нашей онлайн-витриной», — сказали в «АвтоВАЗе».

Кроме того, на предприятии сообщили, что установка дополнительного оборудования – законное право дилеров, которые могут реализовывать его с любыми выкупленными автомобилями.

Ранее были названы четыре причины роста спроса на автомобили Lada.

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