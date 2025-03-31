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Стало известно, как купить новый автомобиль Lada по заводской цене

«АвтоВАЗ» дал советы, как приобрести автомобиль Lada в заводской комплектации
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Lada

Покупатель может приобрести автомобиль Lada в заводской комплектации, в котором не будет никакого дилерского оборудования. Об этом сообщает «АвтоВАЗ» в своем официальном Telegram-канале «Поладим с Lada». Для этого нужно заключить с дилером предварительный договор поставки и дождаться машину.

«Сроки поставки разных автомобилей и в разных дилерских центрах могут отличаться. Кроме того, для покупки автомобиля в заводской комплектации (без установки дополнительного оборудования) вы можете воспользоваться нашей онлайн-витриной», — сказали в «АвтоВАЗе».

Кроме того, на предприятии сообщили, что установка дополнительного оборудования — законное право дилеров, которые могут реализовывать его с любыми выкупленными автомобилями.

До этого депутат Госдумы от КПРФ Олег Лебедев выступил с предложением запретить автодилерам продавать автомобили дороже рекомендованной производителем розничной цены (РРЦ).

Олег Лебедев также предлагает запретить автодилерам устанавливать на автомобиль допоборудование до его продажи покупателю. Таким образом, по его мнению, салоны навязывают клиентам необязательные опции.

Лебедев отметил, что в 2021 году РРЦ на автомобили увеличилась на 18-40%, а в 2022-м — еще на 19%. По данным депутата, дилеры при этом стали навязывать клиентам допоборудование. В результате автомобиль стоимостью в миллион рублей у дилера мог стоить уже в два раза дороже.

Ранее были названы четыре причины роста спроса на автомобили Lada.

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