Созданный по заказу Сталина лимузин ЗИС-101 продают в Новосибирске за 95 млн рублей

В Новосибирске за 95 млн рублей продают лимузин, созданный по заказу Сталина

В Новосибирске выставлен на продажу лимузин ЗИС-101 1938 года выпуска. Об этом сообщает «Сиб.фм».

«Известно, что ЗиС-101 – представительский автомобиль, выпускавшийся в СССР с 1936 по 1941 год. Продаваемый экземпляр прошел полную реставрацию в 2024 году и сейчас хранится в музее. Его пробег составляет всего 100 километров, а под капотом установлен 5,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 110 л.с.», — отмечается в публикации.

За отреставрированный автомобиль продавец просит 95 млн рублей. В объявлении о продаже машины указано, что у ЗИСа два владельца. На учете в ГИБДД машина не стоит.

Разработка ЗИС-101 началась в 1934 году по указанию советского лидера Иосифа Сталина, который очертил параметры будущей машины, писал журнал «За рулем».

«Нам нужно строить машину большую, семиместную, которая была бы удобна для обслуживания деловой жизни Советского Союза», — говорил Сталин.

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