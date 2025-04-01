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Россиянин ударил по голове глухого таксиста и попал на видео

Россиянин избил глухого таксиста в Красноярске и попал на видео

В Красноярске пассажир напал с кулаками на глухого таксиста. Об этом пишет ТВК. Инцидент произошел в ночь на 30 марта.

«На видео мужчина, предположительно, нетрезвый, оскорбляет водителя и угрожает ему. Красноярец заставляет увезти его вместе с приятелем, хотя такси, по данным очевидцев, вызвали для сотрудников одного из заведений поблизости. После этого неизвестный бьет таксиста по лицу», — говорится в публикации.

По данным ТВК, пострадавший не обращался в полицию. Тем не менее правоохранительные органы начали проверку.

До этого в Тюмени таксист избил подростка на проезжей части.

«Конфликт начался из-за того, что в авто кто-то кинул бутылку. Хозяин машины начал оскорблять ребят и кинулся на парня», — сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Драка попала на камеру. На кадрах видно, как мужчина бьет подростка на проезжей части, при этом вокруг конфликтующих собралась толпа. Во время драки люди громко кричали, после чего мужчина сел в белый легковой автомобиль и уехал.

Ранее водитель автобуса избил белгородца на проезжей части и попал на видео.

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