На видео попало, как тяжелобольных пациентов перевозят по разбитой трассе на Сахалине

На Сахалине на видео сняли разбитую трассу, по которой перевозят тяжелобольных

На Сахалине тяжелобольных людей перевозят по разбитой трассе. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Тяжелобольные пациенты больше часа добираются до больницы из-за разбитой трассы на Сахалине. Расстояние от Чехова до Холмска — 40 километров, но путь обычно занимает полтора часа. Виной тому состояние дороги», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели дорогу на камеру. На кадрах видно, что на трассе много ям, из-за которых транспорт трясется во время движения.

По информации источника, водителю автомобиля скорой помощи приходится снижать скорость даже во время экстренных вызовов, чтобы избежать поломок.

По словам властей, за данную трассу отвечает «Сахалинавтодор». При этом отремонтировать дорогу невозможно из-за замерзшего грунта и таяния снега. С наступлением теплого времени планируют починить трассу. Однако, по прогнозам синоптиков, на Сахалине скоро начнется сезон дождей, поэтому ремонт снова придется отложить.

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