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Россиянам рассказали, как купить авто в другом городе и не потерять деньги

«СберАвто»: если личный осмотр авто невозможен, закажите независимый на месте
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Volodymyr Baleha/Shutterstock/FOTODOM

При покупке автомобиля в другом городе следует проверить документы, осмотреть автомобиль с экспертами, заранее продумать логистику, а также оплачивать покупку только после оформления. Об этом журналу «За рулем» рассказали эксперты «СберАвто».

«В другом городе сложнее проверить личность продавца и юридическую чистоту машины, а это повышает риск столкнуться с мошенниками. Перед покупкой нужно убедиться, что авто не в залоге, не числится в розыске и не имеет ограничений. Самостоятельно это можно сделать через онлайн-сервисы ГИБДД, ФНП и ФССП», — сообщили эксперты.

По их словам, покупателю следует обратиться к специалистам, которые осмотрят транспорт: проверят кузов, салон, и оценят техническое состояние. Также эксперты советуют заранее продумать логистику: кто доставит автомобиль из другого города. При этом нужно найти людей, которые смогут проконтролировать процесс погрузки купленной машины.

Специалисты рекомендуют оплачивать покупку только после оформления, поскольку при удаленных сделках увеличивается риск мошенничества. Оплата автомобиля должна быть подтверждена получателем документально. Кроме того, лучше использовать безопасные сервисы расчета, которые резервируют средства и отправляют деньги только после завершения сделки.

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