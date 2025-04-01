Стало известно, какие скидки и подарки предлагают дилеры за покупку автомобиля

Дилеры придумывают различные варианты для стимулирования продаж новых автомобилей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрошенных дилеров.

«Помимо мешков муки и сахара, автосалон в Ростове-на-Дону предлагает в качестве подарка при оформлении сделки чан донских раков. Это креативный способ выделиться среди конкурентов и предложить нечто необычное взамен традиционной скидки», — говорится в сообщении.

По словам коммерческого директора автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина, дилеры также предлагают своим покупателям уникальные аксессуары, например кожаные чехлы на сиденья, премиальные коврики или мультимедийные системы. При этом раньше они дарили мелкую бытовую технику.

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский сообщает, что клиенты некоторых автобрендов могут получить сертификат на недельный отпуск для двоих на море. Кроме того, при покупке некоторых электромобилей дилеры дарят зарядные станции, русификацию интерфейса или комплект зимних шин.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отмечает, что в настоящее время покупателей также привлекают скидками в размере от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. При этом дисконт на бренд Voyah может достичь 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» сильно упростил Lada Granta Sport.