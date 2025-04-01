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«АвтоВАЗ» сильно упростил Lada Granta Sport

Avtograd: «АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Granta Sport без мультимедиа и спойлера
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LADA

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал выпускать автомобили Lada Granta Sport в упрощенном варианте исполнения, сообщает паблик «ВКонтакте» Avtograd.

«Комплектация лишилась окрашенных бамперов, спойлера на крышке багажника, подогрева сидений, штатной мультимедийной системы, подушки безопасности, кожаной оплетки рулевого колеса, подсветки вещевого ящика и багажника. По двигателю и трансмиссии все остается без изменений», — говорится в сообщении паблика.

Старт продаж и цены будут объявлены в ближайшее время.

Внешне стандартная Granta Sport отличается другими бамперами с красной полосой и шильдиком Sport на решетке радиатора и крышке багажника, обтекателями порогов и черными глянцевыми крышками боковых зеркал заднего вида. Кузовной обвес, испытанный в аэротрубе «АвтоВАЗа», снижает коэффициент подъемной силы на 45%. В салоне установлены сиденья с боковой поддержкой и кожаный руль с красной нулевой отметкой. В оформлении комбинации приборов и на молдингах бамперов используется красный цвет.

Lada Granta Sport оснащена 16-клапанным мотором мощностью 118 л.с. Двигатель получил изменения в системах впуска и выпуска, топливной системе, газораспределительном механизме и в программе контроллера.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» модернизировал внедорожник Lada Niva Travel.

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