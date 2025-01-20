Автоэксперт объяснил, кому нужно менять права в этом году

Автоэксперт Попов: если права истекают в 2025 году, их можно менять через 3 года

Автоэксперт Дмитрий Попов в комментарии RT объяснил, что те, у кого водительские права истекают в 2025 году, могут поменять их через три года.

По словам специалиста, руководствоваться при этом следует постановлением правительства №353. В 2022 году оно ввело особый режим продления действия водительских удостоверений. В приложении 14 к документу в ст. 12 ч. 5 на три года продлевается срок тех прав, которые прекращают действовать в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.

«Берем свое водительское и прибавляем к дате окончания срока его действия (если это период с 01.01.2022 по 31.12.2025) цифру три и получаем точную дату... Если в этом году десять лет истекает, можно пойти и в этом году поменять, а можно потянуть резину в течение трех лет», — сказал Попов.

Он добавил, что, если срок действия удостоверения истекает в 2026 году, его нужно будет менять по обычным правилам.

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев пояснил, что указанная мера властей была направлена на то, чтобы снизить нагрузку на административные органы во время пандемии.

Накануне в МВД РФ напомнили о том, что у некоторых проживающих на территории РФ иностранцев права станут недействительными с 1 апреля. Ограничения коснутся тех, кто к этой дате достигнет года с момента получения российского гражданства, вида на жительство или разрешения на временное проживание. Водителям, которые будут управлять автомобилем с просроченным удостоверением, будет грозить штраф до 15 тыс. руб. и отстранение от вождения автомобилем до восстановления прав.

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