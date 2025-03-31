Дилерские склады забиты автомобилями Exeed

В России на складах дилерских центров Exeed скопилось много кроссоверов

Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале рассказал, что на подмосковном заводе в Есипово, который ранее принадлежал компании Mercedes-Benz, выпустили уже 15 тыс. автомобилей Exeed.

«Не все знают, но Exeed с мая 2024-го собирают на подмосковном заводе в Есипово (бывший MB). Количество российских VIN уже приближается к 15 тысячам», — заявил Целиков.

Импортировано более 100 тыс. машин Exeed. Стоки большие, до конца года точно хватит, пояснил эксперт. Таким образом, на складах дилеров находится много нераспроданных машин.

Всего в период с 2021 по 2025 год в России было реализовано 100 тыс. машин Exeed.

До этого Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию. 21% респондентов уверены, что продажи снизились из-за того, что потенциальные покупатели ждут еще больших скидок на автомобили.

Ранее были названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России.