Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Оборудование с завода «Лада Ижевск» продают как металлоллом

Drom: штамповую оснастку с завода «Лада Ижевск» выставили на продажу как лом
close
НА ЗАВОДЕ ИЖЕВСК/VK

Завод «Лада Ижевск» выставил на продажу штамповую оснастку с одного из прошлых проектов. Об этом сообщает Drom.ru.

«С автозавода «Лада Ижевск» как чугунный лом продают штамповую оснастку для изготовления кузовных деталей по одному из прошлых проектов автозавода. В настоящее время на торгах цена лота составляет около 2 млн рублей за груз весом 120 тонн», — отмечается в публикации.

Представитель автопроизводителя отказался сообщить изданию, детали для каких автомобилей выпускались на продаваемом оборудовании. При этом он подчеркнул, что на штампы перед реализацией на лом будут нанесены повреждения, чтобы их было невозможно повторно использовать на производстве. В Ижевске существует крупное прессовое производство, занимающееся выпуском панелей кузова автомобилей.

Ранее на парковке автосалона в Германии сгорело сразу семь автомобилей Tesla.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами