Автомобиль «Атом» дополнили кухней и кроватью для кемпинга

Для российского электромобиля «Атом» разработана кемпинговая версия, предназначенная для туристических поездок. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Атома».

«Представьте электромобиль «Атом», созданный специально для туристических поездок. С прозрачным куполом на задней крышке багажника для увеличения внутреннего пространства. С дополнительным багажником на крыше. Со встроенной в интерьер кухней: индукционная плита на 2 конфорки, разделочная доска, раковина и даже небольшой холодильник», — отмечается в сообщении.

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Концепт «Атома» для туризма разработало дизайн-бюро Ever Evo в сотрудничестве с дизайнерами самого «Атома». Предполагается, что такой автомобиль может быть использован в каршеринге. Он оснащен всем необходимым для выездов на природу.

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