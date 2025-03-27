Седан Evolute i-Pro сильно подешевел в России

В России подешевел седан Evolute i-Pro, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Рекомендованная розничная цена отечественного электроседана Evolute i-Pro снизилась на 360 тыс. рублей. Еще 1 марта 2025 года автомобиль стоил 2,85 млн рублей, но сейчас его можно приобрести у дилеров за 2,49 млн рублей», — говорится в сообщении агентства.

Evolute i-Pro оснащается силовой установкой мощностью 163 л.с. (крутящий момент — 210 Нм). Предусмотрено два режима движения — Eco и Sport. Максимальная скорость новинки составляет 145 км/ч. Спереди установлена независимая подвеска типа МакФерсон, сзади — торсионная балка.

Батарея емкостью 53 кВт позволяет преодолеть 433 км на одном заряде, заявляет производитель (согласно замерам по новому европейскому циклу вождения NEDC). Электрокар оснащается самым распространенным в России разъемом CCS Combo Type 2, через который можно заряжать машину как медленным переменным (за 7,5 часов от 5% до 100%), так и быстрым постоянным током (за 35 минут от 20% до 80%).

Ранее сообщалось, что российскому автобренду Evolute грозит закрытие.