Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США конфисковали пикап сенатора, в котором он хотел заняться сексом с несовершеннолетней

В США у сенатора отобрали пикап, в котором он хотел заняться сексом с 17-летней
close
Bloomington Police

В США у сенатора штата Миннесота Джастина Эйхорна конфисковали пикап Toyota Tacoma, в котором он собирался заняться сексом с 17-летней девушкой. Об этом сообщает kttc.com.

«Вы заметите снаружи симпатичную белую Toyota с логотипом полиции Блумингтона, — сказал он, — потому что мы конфискуем его автомобиль в административном порядке, так как он хотел совершить тяжкое преступление», — приводит издание слова шефа полиции Блумингтона Букера Ходжеса.

Сенатор-республиканец Джастин Эйхорн был арестован в своей машине на прошлой неделе после того, как договорился о встрече с девушкой, которую он принял за 17-летнюю, для занятия сексом, уточняет Daily Mail.

Жена 40-летнего Эйхрона Бриттани после обвинений в его адрес подала на развод. У пары четверо детей. Сам Эйхорн ушел в отставку с поста сенатора.

Ранее в Москве коммунальщики устроили драку на Кутузовском проспекте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами