В США конфисковали пикап сенатора, в котором он хотел заняться сексом с несовершеннолетней

В США у сенатора отобрали пикап, в котором он хотел заняться сексом с 17-летней

В США у сенатора штата Миннесота Джастина Эйхорна конфисковали пикап Toyota Tacoma, в котором он собирался заняться сексом с 17-летней девушкой. Об этом сообщает kttc.com.

«Вы заметите снаружи симпатичную белую Toyota с логотипом полиции Блумингтона, — сказал он, — потому что мы конфискуем его автомобиль в административном порядке, так как он хотел совершить тяжкое преступление», — приводит издание слова шефа полиции Блумингтона Букера Ходжеса.

Сенатор-республиканец Джастин Эйхорн был арестован в своей машине на прошлой неделе после того, как договорился о встрече с девушкой, которую он принял за 17-летнюю, для занятия сексом, уточняет Daily Mail.

Жена 40-летнего Эйхрона Бриттани после обвинений в его адрес подала на развод. У пары четверо детей. Сам Эйхорн ушел в отставку с поста сенатора.

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