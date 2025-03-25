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Белоруссия наладит производство квадроциклов

В Белоруссии появится собственное производство квадроциклов
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Yacota

Белорусская компания «МотЭра» планирует наладить в стране производство квадроциклов. Об этом сообщает Quto.

«Эта компания стала резидентом индустриального парка «Великий камень». В линейку моделей войдут шесть колёсных мотовездеходов для разных возрастных категорий. Логично предположить, что сами машины предоставит «восточный партнёр», — отмечается в публикации.

Компания, которая планирует открыть производство, выступает в роли дистрибьютора техники Yacota, выпускающей мототехнику для детей и взрослых. В модельной линейке китайского производителя есть техника с бензиновыми и электрическими двигателями. Утверждается, что все модели Yacota соответствуют европейским и мировым стандартам по безопасности и качеству.

Ранее в самых популярных пикапах США нашли неисправность, которая приводит к заклиниванию колеса на скорости.

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