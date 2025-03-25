«Пролетел, как истребитель»: на видео попало, как самокатчик разбил лицо пенсионерке

В Петербурге на видео попало, как самокатчик разбил лицо пенсионерке

В Санкт-Петербурге самокатчик врезался в 72-летнюю пенсионерку и разбил ей лицо. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«72-летняя петербурженка оказалась в больнице с разбитым лицом после встречи с лихими самокатчиками в Кронштадте. У женщины множественные ушибы и гематомы», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как самокатчик врезается в женщину, которая идет по пешеходному переходу.

По информации источника, инцидент произошел на улице Интернационалистов. По словам пострадавшей, электросамокатчик врезался в нее на большой скорости и «пролетел, как истребитель». После столкновения петербурженка упала лицом на асфальт. Она также отметила, что на самокате стояли двое подростков.

Врачи диагностировали у женщины рассечение брови, ушиб копчика, живота, ноги, колен и области между ног. В настоящее время пострадавшая с трудом встает и передвигается.

Ранее первый пострадавший самокатчик в сезоне 2025 года остался без лица.