В России у дилеров появился новый кроссовер Geely

У российских дилеров Geely появился новый кроссовер EX5, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Максимальная мощность электромотора составляет 218 л.с. До 100 км/ч автомобиль способен разогнаться за 6,9 с.

В начальной комплектации Pro модель уже есть полный «зимний» пакет, состоящий из подогрева передних и задних сидений, рулевого колеса, заднего стекла, форсунок стеклоомывателя и зоны покоя передних стеклоочистителей. Внешние зеркала оборудованы обогревом, электрорегулировками и механизмом складывания.

В максимальной комплектации Max EX5 получил 19-дюймовые диски, автоматическое переключение света, панорамную крышу, передние кресла с вентиляцией и массажем. Цена электромобиля в базовой версии — 4,1 млн рублей, в максимально оснащенной — 4,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что у российских дилеров появился новый кроссовер Jetour X70.