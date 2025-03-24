Автобусы Мострансавто перестали отображаться на картах из-за хакерской атаки

В Подмосковье автобусы Мострансавто пропали с карт из-за хакерской атаки

Из-за хакерской атаки на сервисе «Яндекс.Карты» перестали отображаться автобусы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный директор АО «Мострансавто» Андрей Майоров.

«На «Яндекс.Картах» и в транспорте Подмосковья наши автобусы могут не отображаться. Сервера атаковали в пятницу вечером, за выходные не смогли со всем справиться», — сообщил Майоров.

Позже в Telegram-канале организации заявили, что к 05:30 на информационных сервисах «Яндекс.Карты» и «Транспорт Подмосковья» отображение автобусов не возобновлено. Ведутся работы по скорейшему восстановлению работы всех сервисов.

До этого стало известно, что первые 35 новых автобусов большого класса Foton, поступивших в автопарк АО «Мострансавто», вышли на свои маршруты.

Новые автобусы начали перевозить пассажиров в Коломне, Зарайске, Домодедово, Щелково и других городах.

Как отметили в «Мострансавто», всего в регион поставят 104 таких автобуса.

Автобусы большого класса Foton оборудованы анатомическими креслами, системой климат-контроля и видеонаблюдения, подсветкой ступеней и дверей, а также спутниковой навигацией ГЛОНАСС.

Ранее сообщалось, что в «Мострансавто» привлекли более 250 водителей и усилили работу по ремонту автобусов.