В Подмосковье на маршруты запустили первые 35 новых автобусов класса Foton

Первые 35 новых автобусов большого класса Foton, поступившие в автопарк АО «Мострансавто», вышли на свои маршруты, сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.

Новые автобусы начали перевозить пассажиров в Коломне, Зарайске, Домодедово, Щелково и других городах.

Как отметили в «Мострансавто», всего в регион поставят 104 таких автобуса.

Автобусы большого класса Foton оборудованы анатомическими креслами, системой климат-контроля и видеонаблюдения, подсветкой ступеней и дверей, а также спутниковой навигацией ГЛОНАСС.

Также в салонах автобусов для пассажиров доступны USB-розетки.

В «Мострансавто» добавили, что автобусы отвечают экологическому стандарту «Евро-5», а проезд можно оплачивать банковской картой, картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами.

В «Мострансавто» добавили, что автобусы отвечают экологическому стандарту «Евро-5», а проезд можно оплачивать банковской картой, картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами.

Всего «Мострансавто» обслуживает более 1,4 тыс. маршрутов в регионе.