Стало известно, что будет с авторынком после решения не менять ключевую ставку

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Руководитель продаж еКредит Никита Марголин рассказал «Российской газете» о том, как это отразится на авторынке.

«Высокая процентная ставка, как и прежде, будет ограничивать покупательскую способность и способствовать снижению спроса», — приводит слова эксперта «РГ».

По словам Марголина, несмотря на очевидную перспективу снижения кредитных продаж относительно прошлого года, рынок может выйти на уровень 1,1 — 1,2 млн проданных новых автомобилей по итогам года. Дальнейшее развитие будет зависеть от нескольких факторов: внешней политики, курса национальной валюты и позиции регулятора.

До этого директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что в России в 2025 году рекордно снизятся продажи китайских автомобилей.

По его мнению, продажи китайских авто «просядут» на 15-17% в годовом выражении, а российский рынок покинут как минимум три бренда: Foton, SWM и Kaiyi. Как пояснил Иванов, из-за особенно низкого спроса на упомянутые марки дилерам приходится искусственно занижать цены, чтобы их продать, что приводит к убыткам.

Ранее были названы три самых популярных автомобиля с пробегом в России.