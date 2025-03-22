Раскрыты новые детали побега террористов из «Крокус Сити Холла»

Двое выживших в прошлогоднем теракте в «Крокус Сити Холле» — Евгения и ее супруг, которые пришли на концерт группы «Пикник», раскрыли новые детали побега нападавших в разговоре с Lenta.ru.

Россиянка рассказала, что она вместе с мужем спряталась в VIP-ложе, когда террористы начали расстреливать людей в зале. После начала пожара супруги решили бежать ко входу, откуда они пришли. Дверь оказалась закрыта, но ее удалось выломать. Затем пара столкнулась с самими террористами, которые не отреагировали на них и, судя по всему, сами спешили покинуть зал, смешавшись с толпой.

«В холле лежали тела. Мы побежали к выходу, супруг обратил внимание на людей в разгрузочных жилетах, но не придал этому значения», — отметила Евгения.

На улице супруги спрятались за машиной ЧОПа, где им удалось отдышаться, а затем им удалось добраться до своего автомобиля.

«Когда мы перебегали через дорогу, мимо проехала белая машина. Тогда мы подумали, что люди в панике покидают место. Как выяснилось позже, это были террористы. Мы вышли, и они с нами одновременно», — добавила россиянка.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

В результате атаки не выжили 145 человек (из них шестеро детей) и 551 человек получил ранения. В результате взрывов и пожара здание концертного зала было почти полностью разрушено.

Четверо непосредственных исполнителей теракта — Мухаммадсобир Зокирчонович Файзов, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Баротович Мирзоев и Саидакрами Муродали Рачабализода — были задержаны около границы с Украиной и помещены в СИЗО. Им грозит пожизненное заключение. В СК заявили, что организацией нападения занимались «специальные службы недружественного государства».

Ранее стало известно, что спасшему людей в «Крокусе» гардеробщику так и не купили квартиру.