Россиянам назвали пять проверок, которые нужно сделать на автомобиле после зимы

Журнал «За Рулем» назвал пять проверок, которые нужны автомобилю после зимы

После зимнего простоя автомобиль следует отвезти на шиномонтаж. Об этом рассказал эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«При смене колес обязательно загляните в колесную арку. Убедитесь в том, что износ колодок равномерен, что шланги не потрескались и что не видно никаких подозрительных подтеканий», — сообщает эксперт.

Специалист рекомендует посетить шиномонтаж, а после – перепроверить давление в колесах. Кроме того, после зимнего простоя следует залить новое масло, а вместе с этим поменять масляный, салонный и воздушный фильтры. Водителям также нужно убраться в салоне автомобиля, при этом помыть ветровое стекло изнутри. Можно отвезти машину на мойку, а затем – проверить состояние кузова.

Эксперт советует оценить состояние аккумуляторной батареи, а также очистить ее поверхность. Кроме того, специалист рекомендует проверить работу огнетушителя и в случае, если давление в нем упало, не тратить время на дозарядку, а купить новый.

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