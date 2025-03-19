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Россиянам назвали пять проверок, которые нужно сделать на автомобиле после зимы

Журнал «За Рулем» назвал пять проверок, которые нужны автомобилю после зимы
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Shutterstock/Gorodenkoff

После зимнего простоя автомобиль следует отвезти на шиномонтаж. Об этом рассказал эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«При смене колес обязательно загляните в колесную арку. Убедитесь в том, что износ колодок равномерен, что шланги не потрескались и что не видно никаких подозрительных подтеканий», — сообщает эксперт.

Специалист рекомендует посетить шиномонтаж, а после – перепроверить давление в колесах. Кроме того, после зимнего простоя следует залить новое масло, а вместе с этим поменять масляный, салонный и воздушный фильтры. Водителям также нужно убраться в салоне автомобиля, при этом помыть ветровое стекло изнутри. Можно отвезти машину на мойку, а затем – проверить состояние кузова.

Эксперт советует оценить состояние аккумуляторной батареи, а также очистить ее поверхность. Кроме того, специалист рекомендует проверить работу огнетушителя и в случае, если давление в нем упало, не тратить время на дозарядку, а купить новый.

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