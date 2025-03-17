Россиянам назвали главные недостатки многоступенчатых трансмиссий

Многоступенчатые автоматические трансмиссии позволяют экономить топливо, но они быстрее изнашиваются и дороги в ремонте. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин.

«Частые переключения изнашивают агрегат и вызывают рост температуры. Такие коробки дороже, их ремонт сложнее. Зачастую именно многоступенчатые агрегаты делают «необслуживаемыми» – у них даже нельзя поменять фильтр», — написал Ревин.

По его мнению, у массового, «народного» автомобиля число ступеней в коробке не должно быть больше шести. Многоступенчатые же трансмиссии постоянно находятся в поиске нужной передачи, особенно при городском ритме движения, что приводит к более интенсивному износу агрегата. Автопроизводителям такие агрегаты нравятся из-за того, что обеспечивают высокую экономичность и экологичность машины, пояснил эксперт.

Ранее в России за год на 14-16% подорожала подготовка автомобиля к весне.