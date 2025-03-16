В Петербурге свыше 700 спецмашин выехали на уборку города после снегопада

В Петербурге задействовали 735 спецмашин для уборки улиц после снегопада

В Санкт-Петербурге 735 единиц специализированной техники расчищают улицы города после снегопада. Об этом сообщается на странице городского комитета по благоустройству в социальной сети «ВКонтакте».

«Улицы Петербурга чистят и обрабатывают противогололедными материалами 735 машин», — говорится в сообщении.

Сначала уделяют внимание ключевым магистралям, а затем — второстепенным улицам и переулкам, уточнили в комитете.

Кроме специализированной техники, снег убирает вручную 831 сотрудник предприятий.

«Основной акцент делается на тротуары, участки вокруг остановок, пешеходные переходы», — отметили в комитете.

Автомобилистов призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в северо-западной части РФ прогнозируются сложные погодные условия. Именно здесь будет максимальное количество консервативных явлений и наиболее сложная погода на территории страны, подчеркнул он. Кроме того, в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях ожидаются сильные дожди, добавил синоптик.

Ранее синоптик оценил возможность возвращения снега в Россию.