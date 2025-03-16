Уфимец обвинил московский автосалон в доставке BMW с дырой в днище

Московский автосалон обманул 25 клиентов в ходе доставки автомобилей из-за границы в Россию, сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Как рассказал Shot герой истории Евгений, он обратился в компанию «Автоимпорт». Там ему пообещали пригнать BMW Х2 за 3,2 млн рублей. Сотрудники салона описывали ему её как идеальную: не бита, не крашена, с маленьким пробегом», — отмечается в публикации.

Доставка автомобиля в Уфу из Китая через Владивосток обошлась еще в 165 тыс. рублей. Получив машину, заказчик обнаружил вмятины и царапины по всему кузову, под днищем — дыру, а также неисправности ходовой части.

Евгений выяснил, что с аналогичными проблемами столкнулись 25 клиентов фирмы: некоторые из них не дождались заказанных машин, другие получили неисправные автомобили.

Ранее под Томском водитель угрожал облить пассажирок бензином из-за плохих дорог.