Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уфимец обвинил московский автосалон в доставке BMW с дырой в днище

Shot: московский автосалон обманул 25 покупателей авто из-за границы
close
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Московский автосалон обманул 25 клиентов в ходе доставки автомобилей из-за границы в Россию, сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Как рассказал Shot герой истории Евгений, он обратился в компанию «Автоимпорт». Там ему пообещали пригнать BMW Х2 за 3,2 млн рублей. Сотрудники салона описывали ему её как идеальную: не бита, не крашена, с маленьким пробегом», — отмечается в публикации.

Доставка автомобиля в Уфу из Китая через Владивосток обошлась еще в 165 тыс. рублей. Получив машину, заказчик обнаружил вмятины и царапины по всему кузову, под днищем — дыру, а также неисправности ходовой части.

Евгений выяснил, что с аналогичными проблемами столкнулись 25 клиентов фирмы: некоторые из них не дождались заказанных машин, другие получили неисправные автомобили.

Ранее под Томском водитель угрожал облить пассажирок бензином из-за плохих дорог.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами