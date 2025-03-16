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В России захотели приравнять самокатчиков к водителям

Володин: СК предложил Госдуме приравнять самокатчиков к водителям
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Shutterstock

Следственный комитет предложил Государственной думе РФ приравнять самокатчиков и пользователей других средств индивидуальной мобильности (СИМ) к водителям транспортных средств. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В Государственную Думу поступили предложения Следственного комитета, в числе которых: уточнение термина «транспортное средство» с указанием на его предназначение в том числе для индивидуального передвижения по дорогам; распространение понятия «водитель» на лицо, использующее электросамокаты и иные СИМ», — написал Володин.

Категории транспортных средств предлагается дополнить подкатегорией М1 — для СИМ с электродвигателями мощностью до 0,25 кВт, а СИМ с мощностью 0,25-4 кВт — внести в категорию М. Права на категорию М1 предлагается выдавать с 16 лет.

Нововведения позволят приравнять СИМ к механическим транспортным средствам, а их пользователей — к водителям, указал спикер ГД.

Ранее в Свердловской области двое подростков на питбайках сбили 10-летнюю девочку.

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