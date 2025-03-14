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В Тульской области начали выпускать новый кроссовер Haval H7

На заводе в Тульской области начали выпускать новый кроссовер Haval H7
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Haval

На заводе Haval в Тульской области стартовал серийный выпуск кроссоверов H7, сообщает пресс-служба бренда. Продажи начнутся весной 2025 года.

В России новинка будет представлена в трех комплектациях. Длина кроссовера составляет 4705 мм, ширина — 1908 мм и высота — 1780 мм. Модель оснащают двухлитровым мотором на 192 л.с. и семиступенчатым «роботом». Новый H7 доступен с полным приводом.

Также модель получила проекционный дисплей с отображением подсказок навигации, мультимедийный экран на 14,6 дюйма, сервисы Яндекс Авто, голосовое управление, аудиосистему с девятью динамиками, шесть подушек безопасности и многое другое. Кроме того, автомобиль адаптировали для отечественного рынка — к примеру, машина получила «зимний пакет», регулировку ремней по высоте, увеличенный бачок омывающей жидкости до 4,5 л, аккумуляторную батарею увеличенной емкости до 70 Ач.

Ранее сообщалось, что в России подешевели кроссоверы Haval.

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