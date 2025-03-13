В Орле начальник ГАИ заказывал обслуживание штрафных камер сам у себя

В Орле осудили главу ГАИ за то, что он заказывал обслуживание камер сам у себя

В Орле суд приговорил к 3,5 года колонии начальника УГИБДД областного УМВД Александра Коршунова по обвинению в мошенничестве, незаконном участии в предпринимательской деятельности и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает областная прокуратура.

«В период с 2014 г. по 2019 г. Коршунов способствовал заключению с подконтрольными ему фирмами 16 контрактов на обслуживание комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на сумму свыше 55 млн рублей», — отмечается в сообщении ведомства.

Также Коршунову вменили в вину, что он давал указания подчиненным принимать экзамены у учеников подконтрольной ему автошколы, а также содействовал тому, чтобы подразделения ГИБДД арендовали помещения у компаний, созданных по его указанию.

Вместе с Коршуновым осужден за мошенничество бывший замначальника кафедры Орловского юридического института МВД Олег Губенков, где Коршунов числился преподавателем. Занятия за него по указанию Губенкова проводили другие люди.

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