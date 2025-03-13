В России сократилось число люксовых автобрендов

В России в 2025 году сократилось число представленных на рынке брендов автомобилей класса «люкс». Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Второй месяц подряд вместо привычных шести люксовых марок на рынке новых машин осталось только четыре. Так, в феврале, как и в январе, в нашей стране не было продано ни одного нового автомобиля Maserati и Aston Martin», — отмечается в сообщении агентства.

В феврале 2025 года в России было продано 28 автомобилей сегмента Luxury (в феврале 2024-го было столько же). Лидером по объему продаж среди сверхдорогих автомобилей стал Rolls-Royce: реализовано 11 автомобилей. За ним следуют Bentley и Lamborghini (продано по 7 экземпляров за месяц) и Ferrari (три новых автомобиля).

Самым продаваемым люксовым автомобилем в России является кроссовер Rolls-Royce Cullinan, за ним следуют Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и Rolls-Royce Spectre.

Ранее в России резко подешевели Evolute i-Van.