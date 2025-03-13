Автодилеры в России подняли цены на подержанные автомобили

В России на 8% подорожали машины с пробегом от дилеров

В России в феврале 2025 года на 8% выросли цены на подержанные автомобили от официальных дилеров, цены на машины от частных лиц остались без изменений. Об этом сообщается в исследовании «Авто.ру Бизнес», поступившем в «Газету.Ru».

«В феврале у автодилеров наблюдается рост стоимости автомобилей с пробегом после снижения цен в начале 2025 года. За месяц средняя цена выросла на 8%», — отмечается в исследовании.

Средняя цена подержанной машины от дилера выросла с 1,96 млн рублей до 2,11 млн рублей. Машины от частных лиц стоят в среднем 1,28 млн рублей. В феврале по сравнению с январем их цена снизилась на 0,5%.

По словам директора по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниила Шкурыгина, из-за дороговизны заемных средств дилеры с осторожностью инвестируют деньги и чаще всего выкупают для перепродажи более новые автомобили в хорошем техническом состоянии, а доля более старых и дешевых машин на их складах снижается.

Ранее автодилеры попросили премьер-министра Михаила Мишустина ввести льготы на покупку новых автомобилей из-за обвала авторынка.