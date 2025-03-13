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Россиянам рассказали, какие детали авто нельзя проверить без специального оборудования

«Рольф» назвал 7 деталей авто, которые нельзя проверить без специальных приборов
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Кирилл Брага/РИА Новости

В современных автомобилях есть сложные электронные системы и скрытые механизмы, которые можно проверить только при помощи специального оборудования. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель направления «Рольф Автогарант» Алексей Крюков.

«Модуль управления двигателем (ECU) — это «мозг» автомобиля, который регулирует работу мотора, топливную смесь, зажигание и другие параметры. Проверить его исправность можно только с помощью диагностического сканера, который считывает ошибки и анализирует показатели в реальном времени», — сообщает эксперт.

По его словам, для проверки катализатора понадобится газоанализатор и диагностический сканер, а убедиться в исправности форсунок можно при помощи стенда для их проверки и манометра давления топлива. Кроме того, нельзя оценить без специальных приборов состояние поршневой группы, поскольку для этого процесса нужны компрессометры и тестеры утечек.

Специалист также рекомендует использовать нагрузочную вилку и осциллограф при полной диагностике генератора и аккумулятора, в случае если нужна простая проверка можно взять только мультиметр, который покажет напряжение АКБ. Крюков отмечает, что автоматическую коробку передач и вариатор невозможно проверить без компьютерного сканера и манометра давления масла в АКПП, а турбину и наддувную систему – без манометра наддува и эндоскопа.

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